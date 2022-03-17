Паралимпиец Александр Герлиц получит однокомнатную квартиру
По информации председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК Самата Ергалиева, за показанный на зимних Паралимпийских играх результат (одна бронзовая медаль и четырехкратное попадание на 5-е место) 32-летний Александр Герлиц из Петропавловска получит от государства премию в размере 115 тыс. долларов (около 58,3 млн тенге по нынешнему курсу) – 75 тыс. долларов за выигрыш награды и 40 тыс. долларов за все пятые места.
Также Ергалиев сообщил, что Александр Герлиц получит однокомнатную квартиру от акимата СКО.
Еще одним обладателем премии от государства станет другой спортсмен из Петропавловска Ербол Хамитов. За 5-е место на Паралимпиаде ему полагается 10 тыс. долларов (около 5,07 млн тенге по нынешнему курсу).
Премии получат также тренеры, подготовившие двух спортсменов.
По итогам Паралимпийских игр в Пекине спортсмены и тренеры получат от государства 131 млн тенге. Согласно правилам ранжирования видов спорта, все паралимпийские виды спорта "автоматически" входят в группу "А" и относятся к числу "приоритетных" видов спорта, таким образом, финансируются в первую очередь. Кроме того, с учетом спортивных результатов в ближайшее время будет рассмотрен вопрос повышения зарплат тренерам и спортсменам национальной сборной.Глава Комитета по делам физкультуры и спорта МКС РК Самат Ергалиев
На зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине Казахстан с одной бронзовой медалью в медальном зачете разделил 17-е место с Австралией и Швейцарией.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине команда Казахстана не сумела завоевать награды и впервые за 16 лет осталась без медали.
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