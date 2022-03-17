Паралимпиец Александр Герлиц получит однокомнатную квартиру

По информации председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК Самата Ергалиева, за показанный на зимних Паралимпийских играх результат (одна бронзовая медаль и четырехкратное попадание на 5-е место) 32-летний Александр Герлиц из Петропавловска получит от государства премию в размере 115 тыс. долларов (около 58,3 млн тенге по нынешнему курсу) – 75 тыс. долларов за выигрыш награды и 40 тыс. долларов за все пятые места.

Также Ергалиев сообщил, что Александр Герлиц получит однокомнатную квартиру от акимата СКО.

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Еще одним обладателем премии от государства станет другой спортсмен из Петропавловска Ербол Хамитов. За 5-е место на Паралимпиаде ему полагается 10 тыс. долларов (около 5,07 млн тенге по нынешнему курсу).

Премии получат также тренеры, подготовившие двух спортсменов.

По итогам Паралимпийских игр в Пекине спортсмены и тренеры получат от государства 131 млн тенге. Согласно правилам ранжирования видов спорта, все паралимпийские виды спорта "автоматически" входят в группу "А" и относятся к числу "приоритетных" видов спорта, таким образом, финансируются в первую очередь. Кроме того, с учетом спортивных результатов в ближайшее время будет рассмотрен вопрос повышения зарплат тренерам и спортсменам национальной сборной. Глава Комитета по делам физкультуры и спорта МКС РК Самат Ергалиев

На зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине Казахстан с одной бронзовой медалью в медальном зачете разделил 17-е место с Австралией и Швейцарией.

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На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине команда Казахстана не сумела завоевать награды и впервые за 16 лет осталась без медали.

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