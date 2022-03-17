Альберт Рау: Послание президента — ответ на ситуацию в обществе

Послание президента, озвученное 16 марта в стенах Парламента, отличается от предыдущих большой политической составляющей. Ранее в послания входили обычно законодательный и бюджетный блоки, расставлялись какие-то экономические и социальные приоритеты, отметил депутат.

Нынче это, что называется, ответ на ситуацию в обществе. В послании главы государства четко обозначен стратегический курс — как будем совершенствовать политическую систему страны, причем на всех уровнях. Чувствовалось искреннее желание президента, чтобы у нас были перераспределены властные полномочия и чтобы население больше вовлекалось в процесс управления. Мне, как депутату, импонирует, что мы, наконец-то, подошли к вопросу разделения таких функций, как местное государственное управление и местное самоуправление. Альберт Рау

— Насколько я помню, последний раз мы собирались и обсуждали вопросы местного самоуправления 14 лет тому назад, когда я был акимом Акмолинской области. Потом это дело вообще задвинули, — говорит депутат. — Это очень непростая задача. Как сказал президент, маслихат у нас выполняет сейчас двойную функцию. Формально считается местным самоуправлением, а фактически встроен в структуру государственного управления. Поэтому здесь речь идет о том, какие вопросы можно делегировать местному самоуправлению. Главное, чтобы принимаемые меры пошли на пользу.

Данный процесс говорит о том, что население должно быть готово к реформам, ведь это не просто взять и передать куда-то права на местном уровне, это должно отвечать уровню ответственности, поскольку передается ответственность.

Во-вторых, данный процесс должен быть подкреплен финансово, что еще раз говорит о том, что это действительно не простые шаги. Но мы все равно к этому пришли. Как говорится, лучше прийти вовремя и внедрять, отметил Рау.

Говоря об этом, мажилисмен подчеркнул, что, помимо всего прочего, необходимо будет совершенствовать законодательство, и этим Парламент будет заниматься ближайшие несколько месяцев. В то же время и население должно брать на себя ответственность, считает Альберт Рау.

Как показывает жизнь, в рамках одного дома подавляющее большинство граждан проявляют пассивность и активизируются лишь тогда, когда появляются какие-то проблемы. Например, крыша потекла или трубы прорвало и так далее. А нужно текущие дела и проблемы обсуждать постоянно, на системной основе. Если хочешь жить в хорошем доме, должен проявлять заинтересованность, убежден депутат.

На политическую систему страны и процесс реформирования послание может повлиять самым кардинальным образом, ведь только в Конституцию будут вноситься 30 поправок. Альберт Рау

По оценке депутата, реализация послания не случится в одночасье. На это нужно время, вовлеченность в обсуждение населения, депутатов маслихатов и так далее.