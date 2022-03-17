ЦИК назначил выборы депутата Мажилиса от АНК на 28 апреля

Центризбирком напомнил, что 12 марта им было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Владимира Тохтасунова.

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Представление о досрочном прекращении полномочий депутата было внесено в Мажилис Парламента РК. Постановлением Мажилиса Парламента от 14 марта досрочно прекращены полномочия депутата Владимира Тохтасунова, избранного Ассамблеей народа Казахстана.

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В соответствии со ст. 89 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» основанием для назначения выборов депутатов Мажилиса Парламента вместо выбывших является досрочное прекращение полномочий депутата, лишение мандата депутата. Пресс-служба ЦИК РК

В указанных случаях выборы депутатов вместо выбывших назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения полномочий депутата.

На основании вышеизложенного решением Центризбиркома выборы депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, назначены на 28 апреля. Пресс-служба ЦИК РК

Согласно Конституции, депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет. Депутатом Мажилиса может быть лицо, достигшее 25 лет. Соответствующие ограничения установлены Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Выборы депутатов Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, проводятся на сессии АНК, созываемой президентом РК. На сессии Ассамблеи народа Казахстана присутствуют председатель и члены территориальной избирательной комиссии, на территории которых проводится сессия. Пресс-служба ЦИК РК

Совет Ассамблеи народа Казахстана не позднее 10 дней до дня голосования уведомляет ЦИК о месте проведения голосования.

В помещении, где проводится сессия АНК, избирательной комиссией организуется пункт для голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента. Документом, удостоверяющим проведение сессии Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса, является протокол сессии, представляемый в территориальную избирательную комиссию. Сессия закрывается после оглашения соответствующей территориальной избирательной комиссией результатов голосования по выборам депутатов Мажилиса.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Мажилиса, избираемого АНК, устанавливаются на заседании соответствующей территориальной избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Территориальная избирательная комиссия по результатам голосования составляет протокол подсчета голосов по выборам депутатов Мажилиса, который оглашается на сессии Ассамблеи народа Казахстана и пересылается в Центральную избирательную комиссию не более чем в двухдневный срок со дня выборов. Пресс-служба ЦИК РК

Постановлением ЦИК РК «О назначении выборов депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего», утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению назначенных на 28 апреля выборов депутата Мажилиса Парламента РК, избираемого АНК вместо выбывшего.

Согласно календарному плану, определены следующие этапы избирательной кампании:

выдвижение кандидата – с 29 марта до 18:00 7 апреля (начинается за один месяц и заканчивается в 18:00 по местному времени за 20 дней до выборов);

выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, избираемых АНК, производится советом ассамблеи. Решение совета Ассамблеи народа Казахстана принимается большинством голосов и оформляется выпиской из протокола. Решение совета АНК вместе с заявлением гражданина о согласии баллотироваться направляется в Центризбирком;

регистрация – с 8 апреля до 18:00 12 апреля (регистрация кандидатов, выдвигаемых советом Ассамблеи народа Казахстана, начинается за 20 дней и заканчивается в 18:00 по местному времени за 15 дней до выборов);

регистрация кандидата, выдвинутого советом АНК, осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии выписки из протокола совета ассамблеи о выдвижении кандидатов; заявления гражданина о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; биографических данных о каждом лице, выдвинутом советом Ассамблеи народа Казахстана; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом, выдвинутым советом АНК, и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

достоверность сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом, выдвинутым советом АНК, и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных доходов в течение трех дней со дня регистрации кандидата.

Предвыборная агитация – после 18:00 12 апреля до 00:00 27 апреля (начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню выборов).

● День тишины – 27 апреля. ● День голосования – 28 апреля.

Итоги выборов депутата Мажилиса Парламента устанавливает Центральная избирательная комиссия РК не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов – не позднее 4 мая и публикует в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов. Пресс-служба ЦИК РК

Постановлением «Об установлении форм избирательных документов по выборам депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, назначенным на 28 апреля 2022 года», утверждены девять форм избирательных документов по выборам депутата Мажилиса Парламента, избираемого АНК вместо выбывшего.

В соответствии с избирательным законодательством государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации. Порядок и объемы выделения средств для выступления в средствах массовой информации кандидатам определяются Центральной избирательной комиссией. Пресс-служба ЦИК РК

Согласно постановлению Центризбиркома «Об утверждении правил и объемов выделения средств кандидатам для выступления в средствах массовой информации» от 25 августа 2018 года №12/202, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении – 15 минут; на радио – 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», из средств республиканского бюджета также покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, транспортные расходы в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

Центризбиркомом было принято постановление «Об установлении размеров расходов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана на выборах, назначенных на 28 апреля 2022 года», в котором установлен размер расходов кандидата на: