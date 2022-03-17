В Кремле заявили, что дефолта в России не будет

Как передает ТАСС, Песков заметил, что любой дефолт, который гипотетически может возникнуть, будет носить исключительно искусственный характер.

Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. Собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал рассуждать о том, является ли тот факт, что России удалось провести платеж в валюте, неким позитивным сигналом о том, что Запад не пойдет на чрезмерно жесткие меры.

Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад. Это дело неблагодарное. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась в свете заморозки золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ. В таких условиях Минфин утвердил временный порядок обслуживания еврооблигаций. Он предполагает проведение платежей в рублях по рыночному курсу в случае невозможности совершать валютные платежи.