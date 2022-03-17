Бессонница из-за тревоги: врач дала несколько советов

В интервью радио Sputnik Ольга Котова предупредила, что тревога на фоне неопределенности, вызванной обострением геополитической ситуации, может вызвать бессонницу.

В этой ситуации, как отметила врач-психиатр, «самое главное – соблюдать гигиену сна».

Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Ольга Котова

По словам доктора, постель не должна использоваться ни для чего, кроме сна.

Новости, телефон, просмотр телевизора – все это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина. Ольга Котова

Как отметила специалист, если эти рекомендации не помогли, значит, нужно обратиться к специалисту.

Если проблемы со сном продлятся больше месяца, это уже будет острая фаза нарушения сна, тогда нужно будет обратиться к врачу, чтобы вам выписали специальные препараты. Ольга Котова

Острая фаза, как подчеркнула врач, «опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее».

По словам Ольги Котовой, хронические нарушения сна могут приводить к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Это риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск сахарного диабета, это нарушение ритма сердца и много разных проблем. Ожирение тоже связано с бессонницей, – заключила она.

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