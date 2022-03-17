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23:21 17.03.2022

Ален Делон намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии

Эвтаназия Фото: Instagram/official.alaindelon
Знаменитый французский актер Ален Делон заявил, что не хочет становиться немощным стариком и страдать от болезней. Артист хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии, сообщает Zakon.kz.

Артист уже договорился со своим сыном о проведении процедуры эвтаназии. В Швейцарии, где живет актер, такая практика вполне легальна, передает французское издание Le Point.

С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего. Ален Делон

Сын артиста Энтони подтвердил решение актера.

Да, это правда, он меня об этом спрашивал. Энтони Делон

Он рассказал журналистам, что отец не может смириться с тем, что постарел и уже начал терять зрение. Артиста расстраивает даже его отражение в зеркале.

В 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт, а через год после этого скончалась его жена Натали. Артист не скрывает, что чувствует усталость от жизни, поэтому считает эвтаназию логичным исходом.

Алену Делону сейчас 86 лет.

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