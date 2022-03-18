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Законодательство РК
09:52 18.03.2022

Какие изменения внесут в Конституцию после Послания президента

рк, конституция, изменения, послание Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Казахстана Канат Мусин рассказал, какие изменения внесут в Конституцию после Послания президента, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, в Конституцию будут внесены изменения по следующим вопросам:

  • полномочий президента;

  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности;

  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;

  • порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

  • преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;

  • порядка формирования маслихатов;

  • создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека;

  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.

Изменения в конституционные законы и законы затронут вопросы:

  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;

  • порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;

  • образования Высшей аудиторской палаты;

  • порядка формирования и функций маслихатов;

  • упрощения процедуры регистрации политических партий;

  • по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека;

  • совершенствования выборного процесса;

  • расширения категорий дел с участием суда присяжных;

  • пересмотра закона о средствах массовой информации;

  • местного самоуправления.

Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.

Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по образованию Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области, а также ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения предполагается в июне 2022 года.

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