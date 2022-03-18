Какие изменения внесут в Конституцию после Послания президента

Так, в Конституцию будут внесены изменения по следующим вопросам:

полномочий президента;

ограничений, связанных с его пребыванием в должности;

выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;

порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;

порядка формирования маслихатов;

создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека;

закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.

Изменения в конституционные законы и законы затронут вопросы:

запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;

порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;

образования Высшей аудиторской палаты;

порядка формирования и функций маслихатов;

упрощения процедуры регистрации политических партий;

по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека;

совершенствования выборного процесса;

расширения категорий дел с участием суда присяжных;

пересмотра закона о средствах массовой информации;

местного самоуправления.

Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.

Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по образованию Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области, а также ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения предполагается в июне 2022 года.