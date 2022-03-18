Какие изменения внесут в Конституцию после Послания президента
Так, в Конституцию будут внесены изменения по следующим вопросам:
полномочий президента;
ограничений, связанных с его пребыванием в должности;
выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;
порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;
преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;
порядка формирования маслихатов;
создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека;
закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.
Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.
Изменения в конституционные законы и законы затронут вопросы:
запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;
согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
образования Высшей аудиторской палаты;
порядка формирования и функций маслихатов;
упрощения процедуры регистрации политических партий;
по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека;
совершенствования выборного процесса;
расширения категорий дел с участием суда присяжных;
пересмотра закона о средствах массовой информации;
местного самоуправления.
Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по образованию Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области, а также ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения предполагается в июне 2022 года.