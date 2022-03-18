Мы должны оправдать доверие общества: Смаилов дал поручения министрам

Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер. Меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными государственными органами внести проект антикризисного плана в правительство до 25 марта. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства добавил, что создание Абайской, Улытауской и Жетысуской областей позволит поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов и оперативно решать проблемы местного населения.

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Для этого, по словам Алихана Смаилова, необходимо кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений. Также необходимо проработать вопросы облегчения порядка государственных закупок для регионов.

Для организации оперативной работы по формированию новых областей Миннацэкономики было поручено в недельный срок внести проект соответствующей Дорожной карты.

На заседании напомнили, что главой государства поручено взять на особый контроль проведение посевной кампании. МСХ в рамках оперативного штаба по проведению весенне-полевых работ поручили проводить ежедневный мониторинг обеспечения семенами, удобрениями, ГСМ, техникой и водой, координировать работу акиматов по своевременному заключению форвардных контрактов на закуп сельхозпродукции в стабилизационные фонды.

Все принимаемые меры должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен. Народ ждет от нас этого. Также по прогнозам в некоторых регионах возможно малое количество осадков. В связи с этим приняты необходимые решения. Следует держать на особом контроле вопросы водообеспечения. Мы не должны допустить дефицита кормов, как было в прошлом году. Поручаю акиматам в текущем году увеличить посевные площади под кормовые культуры. Вместе с тем МСХ и акиматам необходимо широко информировать общественность о ходе посевных работ, наличии социально значимых продуктов. Алихан Смаилов

Премьер заверил, что правительством будут приняты все меры для самореализации каждого гражданина и достойной оценки его упорного труда.

Министерству информации и общественного развития поручили пересмотреть закон «О средствах массовой информации», предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом.

В свою очередь членам правительства рекомендовали работать в тесном контакте с журналистами, постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных главой государства в Послании.