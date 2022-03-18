Мы должны оправдать доверие общества: Смаилов дал поручения министрам
Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер. Меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными государственными органами внести проект антикризисного плана в правительство до 25 марта.Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Глава правительства добавил, что создание Абайской, Улытауской и Жетысуской областей позволит поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов и оперативно решать проблемы местного населения.
Для этого, по словам Алихана Смаилова, необходимо кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений. Также необходимо проработать вопросы облегчения порядка государственных закупок для регионов.
Для организации оперативной работы по формированию новых областей Миннацэкономики было поручено в недельный срок внести проект соответствующей Дорожной карты.
На заседании напомнили, что главой государства поручено взять на особый контроль проведение посевной кампании. МСХ в рамках оперативного штаба по проведению весенне-полевых работ поручили проводить ежедневный мониторинг обеспечения семенами, удобрениями, ГСМ, техникой и водой, координировать работу акиматов по своевременному заключению форвардных контрактов на закуп сельхозпродукции в стабилизационные фонды.
Все принимаемые меры должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен. Народ ждет от нас этого. Также по прогнозам в некоторых регионах возможно малое количество осадков. В связи с этим приняты необходимые решения. Следует держать на особом контроле вопросы водообеспечения. Мы не должны допустить дефицита кормов, как было в прошлом году. Поручаю акиматам в текущем году увеличить посевные площади под кормовые культуры. Вместе с тем МСХ и акиматам необходимо широко информировать общественность о ходе посевных работ, наличии социально значимых продуктов.Алихан Смаилов
Премьер заверил, что правительством будут приняты все меры для самореализации каждого гражданина и достойной оценки его упорного труда.
Министерству информации и общественного развития поручили пересмотреть закон «О средствах массовой информации», предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом.
В свою очередь членам правительства рекомендовали работать в тесном контакте с журналистами, постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных главой государства в Послании.
На следующем заседании мы должны внести на утверждение главе государства проект Общенационального плана по реализации Послания. Коллеги, сейчас не время расслабляться. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных главой государства реформ. Мы должны оправдать доверие общества. В связи с этим поручаю с особой ответственностью оперативно приступить к данному делу. Премьер-министр Алихан Смаилов