Аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля

Авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля. QAZAQ AIR – с 17 по 23 марта. SCAT – до 31 марта.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.