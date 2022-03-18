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10:52 18.03.2022

Аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля

Аэропорт Актобе Фото: aeroport.kz
По решению Авиационной администрации Казахстана аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля, передает Zakon.kz.

Авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля. QAZAQ AIR – с 17 по 23 марта. SCAT – до 31 марта.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.

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