10:52 18.03.2022
Аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля
Фото: aeroport.kz
По решению Авиационной администрации Казахстана аэропорт Актобе закрыт до 17 апреля, передает Zakon.kz.
Авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля. QAZAQ AIR – с 17 по 23 марта. SCAT – до 31 марта.
11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.