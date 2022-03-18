11:16 18.03.2022
В Атырауской области закрыли часть республиканской трассы
Фото: pixabay
На участке автодороги республиканского значения в Атырауской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор», ограничение движения связано с ухудшением погодных условий.
Из-за ветра, метели и плохой видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау – Уральск на участке 189-372 км, от границы Атырауской области до поселка Чапаево.Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 18 марта, сообщив, что на западе Атырауской области ожидается туман.