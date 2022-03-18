В Атырауской области закрыли часть республиканской трассы

Как отметили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор», ограничение движения связано с ухудшением погодных условий.

Из-за ветра, метели и плохой видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау – Уральск на участке 189-372 км, от границы Атырауской области до поселка Чапаево. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 18 марта, сообщив, что на западе Атырауской области ожидается туман.