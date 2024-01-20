В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

По состоянию на 18:00 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область – Актобе – Атырау – Астрахань, км 255-330, уч. с. Карауылкелды – гр. Атырауской области – 75 км (метель, ограничение видимости).

Жамбылская область – Алматы – Ташкент – Термез, км 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).

Жетысуская область – Ушарал – Достык, км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км (туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область – Самара – Шымкент, км 195-246, уч. гр. РФ – г. Уральск – 51 км (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек". Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 21 января. По прогнозам синоптиков, в ряде областей ожидается ветер, гололед и туман.