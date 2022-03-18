Бросал камни и пытался сбить собак – комментарий ДП Мангистауской области

На данный момент сотрудники батальона патрульной полиции установили личность нарушителя. Сейчас он привлекается к ответственности. Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области

В ведомстве отметили, что о принятом решении сообщат позже.

Как сообщает Lada.kz, инцидент произошел 17 марта примерно в 16:30 на набережной 1 микрорайона.

По словам жителей Актау, мужчина, которого сняли на видео, вначале бросал камни в собак, а затем сел в машину и намеренно пытался сбить их.

Надеемся, что его привлекут по всем административным статьям. Этот мужчина приехал, вышел из машины и начал кидать камни в собак, затем сел обратно в машину и начал намеренно их давить. После того, как он увидел, что мы его снимаем на видео, начал нас посылать и выражаться нецензурной бранью, – рассказали очевидцы.

В Казахстане с 1 марта начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными».