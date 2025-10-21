#АЭС в Казахстане
События

Невменяемого мужчину в полицейской форме сняли на видео в Алматы – комментарий ДП

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 15:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на видео сняли мужчину в полицейской форме, находящегося в невменяемом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео указано, что герой видео "был пьян и справил нужду перед людьми в Алматы". На кадрах мужчина буквально лежит на капоте авто, а затем с трудом забирается на переднее пассажирское сиденье.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.

"В настоящее время устанавливаются личность мужчины, запечатленного на видео, и его возможная причастность к правоохранительным органам. Обстоятельства происшествия тщательно проверяются. В случае подтверждения информации виновное лицо будет привлечено к строгой ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", – отметили в ДП Алматы.

Ранее в соцсетях рассказали о ситуации с полицейскими в Алматы, которых заподозрили в сговоре с сотрудниками наркослужбы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
