Праздник весны: как будут отмечать Наурыз в Казахстане

Основной целью празднования Наурыз мейрамы должны стать укрепление мира и согласия в Казахстане, консолидация граждан вокруг общей задачи созидательного развития страны, формирование общих культурно-духовных ценностей и общенационального сознания. Вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов

По его словам, в этом году разработаны новые концептуальные подходы к празднованию Наурыза, а именно Наурыз – праздник добрососедства и местных общин, Наурыз – праздник чистоты и заботы об экологии, Наурыз – праздник доброты и милосердия, Наурыз – главный праздник для детей, Наурыз – праздник почитания старшего поколения.

Так, например, по всей стране в этот день стартует республиканская акция «Чистая природа» по массовой посадке деревьев и уборке территорий населенных пунктов и дворов.

Одновременно предлагается провести челлендж «по одному дереву от каждой семьи» в социальных сетях по всей стране.

Через волонтерские, благотворительные и добровольные организации предлагается запустить общенациональную акцию «Наурыз мейірімі» с возрождением традиций Асар. Предполагается сделать акцент на детской аудитории, введя в семьях, организациях образования и трудовых коллективах традицию дарения подарков «Наурыз кәдесі», «Наурыз көжін» (игрушки в национальном стиле. – Прим. ред.). Нуркиса Дауешов

Он добавил, что одним из направлений празднования Наурыза является популяризация традиции Наурыз бата, получив наилучшие пожелания и благословение старшего поколения, приглашая семьи, трудовые коллективы, ассоциации ветеранов, аксакалов, проявляя к ним уважение и внимание.

В Минкультуры и спорта отметили, что основные мероприятия общенационального масштаба стартуют 21 марта с поздравления главы государства народу Казахстана. 23 марта по всей стране пройдет масштабная благотворительная акция «Милосердная нация», в рамках которой предусматривается проведение выездных концертов для воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями и пожилых людей. К акции будут привлечены волонтеры, представители культуры, меценаты.

25 марта акиматом города Нур-Султана будет вручена Национальная премия «Наурыз сыйлығы», которая реализуется с прошлого года. Также в разных регионах республики проводятся различные культурно-познавательные массовые мероприятия.

В свою очередь заместитель руководителя столичного управления культуры Нуран Камзин сообщил, что в дни празднования Наурыза в Нур-Султане будут организованы концерты, театрализованные постановки и спортивные соревнования по национальным видам спорта.

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Он добавил, что жители и гости города смогут не только выступить в качестве зрителей, но и принять в них активное участие. Точкой празднования в районе «Алматы» станет площадь у монумента «Казак Елі» и студенческом парке, в районе «Байконур» – в парке имени К. Ататюрка и аллее «Писателей».

Как отметил замглавы управления, из городского бюджета средства на празднование Наурыза не выделялись. Праздничные концерты будут организованы творческими коллективами и организациями.