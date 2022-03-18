В Алматы выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За текущий эпидсезон, начавшийся осенью 2021 года, в Алматы зарегистрирован 51 случай гриппа. Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что у всех заболевших выявлен грипп типа «А».

Среди 51 случая в трех случаях заболевшие были привиты от гриппа, но получили вакцину накануне своего заболевания, выработка иммунитета еще не произошла. Асель Калыкова

Не дремлют и обычные острые респираторные заболевания.

В связи с погодными условиями, довольно низкой температурой у нас в Алматы заболеваемость ОРВИ среди населения растет. За эту неделю, если сравнить с предыдущей, отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 28%. Болеют дети до 14 лет в основном, их число – более половины от всех заболевших. Асель Калыкова

Что касается COVID-19, то сейчас заболеваемость находится на довольно низком уровне, что позволило смягчить карантинные ограничения, но не отменить их.

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Казахстанцы смогут отметить Наурыз не только дома, но и на массовых мероприятиях, которые должны быть проведены при строгом соблюдении санитарных требований. Жителей и гостей мегаполиса просят не пренебрегать масочным режимом и соблюдать карантинные меры.