Imanbek совместно c Tommy Cash, OhGeesy и LOST CAPITAL выпустил новый трэк

15 марта 2021 года стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись с его ремиксом собрала миллионы просмотров. Трэк вошел в пятерку рейтинга U. S. Billboard Hot 100.

Позже Иманбек выиграл в номинации «Открытие года» по версии GQ Russia.