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17:12 18.03.2022

Imanbek совместно c Tommy Cash, OhGeesy и LOST CAPITAL выпустил новый трэк

Imanbek Фото: instagram/imanbekmusic
18 марта казахстанский музыкант Imanbek выпустил трек Baby Shock. Работа была записана совместно с эстонским рэпером Tommy Cash, американским рэпером OhGeesy и дуэтом армянских музыкантов из LOST CAPITAL, передает Zakon.kz.

15 марта 2021 года стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись с его ремиксом собрала миллионы просмотров. Трэк вошел в пятерку рейтинга U. S. Billboard Hot 100.

Позже Иманбек выиграл в номинации «Открытие года» по версии GQ Russia.

Анастасия Стативкина
Иманбек
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