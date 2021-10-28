Иманбек спустя полгода получил Grammy

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) спустя полгода получил свою Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN, которую доставили из США, передает Zakon.kz.

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Фотографию с заветной статуэткой казахстанец опубликовал у себя в Instagram-Stories.

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Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

На это историческое событие отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.