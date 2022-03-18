Тимофей Скатов пробился в полуфинал Челленджера

Как сообщает пресс-служба ФТК, матч, который продлился более двух часов, завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Сердарушич и Скатов встречались до этого противостояния лишь однажды – в июле 2021 года и так же в 1/4 финала, и тоже итальянского Челленджера, но в Перудже. Тогда хорват оказался сильнее в трех сетах – 6:7, 6:4, 6:4. Благодаря сегодняшней победе казахстанца счет в личных встречах оппонентов стал ничейным.

В полуфинале турнира Скатову предстоит сыграть против Цзэн Чена из Китайского Тайбея.

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