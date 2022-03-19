14:54 19.03.2022
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
Фото: turkmenistan.gov.tm
Сердар Бердымухамедов победил на выборах 12 марта с 72,97% голосов. Он пообещал продолжить политику бывшего президента, сообщает Zakon.kz.
19 марта в Ашхабаде состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Сердара Бердымухамедова, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Издание отмечает, что нынешние президентские выборы проходили «в совершенно новых исторических условиях».
Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах 12 марта с 72,97% голосов. Он пообещал продолжить политику бывшего президента.