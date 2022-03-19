Актюбинский школьник создал приложение для экстренных ситуаций

Как отмечено в публикации «Диапазон», при разработке приложения школьник обращался в МВД и МЧС.

Идея зародилась еще в 2020 году во время карантина. Ведь именно тогда участились случаи насилия в семьях. Для улучшения мобильного приложения я собирал данные из достоверных источников: в Конституции, в Уголовном, Административном кодексах, – рассказывает Аян. – Приложение помогает обращаться к доверенным лицам в самом начале инцидента или в середине. Так как требуется только нажатие одной кнопки, нет необходимости находиться на линии связи минутами, когда важна каждая секунда.

Также в программе можно найти информацию о кризисных центрах в Казахстане, законодательно-правовую базу и способы оказания первой медицинской и психологической самопомощи.

В преддверии праздника Наурыз актюбинец поедет на встречу с президентом страны в Туркестане.