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Уникальный календарь по биографии Ахмета Байтурсынова создали школьники Актобе

Календарь по биографии Ахмета Байтурсынова создали в НИШ Актобе Фото: Zakon.kz/Алия Муратова
Ученики НИШ Актобе вместе с педагогами учебного заведения придумали и создали календарь из 5 килограммов макулатуры. В нем изображена биография и труд великого казахского просветителя. Как идея календаря была придумана и претворялась в жизнь, узнал корреспондент Zakon.kz.

В претворении задумки в жизнь участвовали 4 детей и 3 педагога. Для начала бумагу, предназначенную для макулатуры, обработали. Эта часть работы заняла много времени, так как в школе нет большого аппарата для переработки.

Как ученики НИШ Актобе создали календарь по биографии Ахмета Байтурсынова из макулатуры

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Первые попытки переработать бумагу не увенчались успехом. Вначале бумага получилось толстой, потом тонкой, рвалась. Но в итоге дети добились желаемого результата: получили нужную толщину бумажного полотна. Требовалась очень большая аккуратность, да и объем работ был немаленький. Двое детей сделали бумагу, а ученица 12 класса Акдана Тулмагамбетова создала рисунки на каждой странице календаря. Я подбирала крылатые слова и фразы, и на каждый лист их переносил еще один ученик. Такая вот коллективная работа получилась", – рассказывает учитель казахского языка и литературы Рабига Тоганакова.
портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Акдана Тулмагамбетова, нарисовавшая портрет Ахмета Байтурсынова и все остальные рисунки в календаре, отметила, что бумагу, которую ей дали биологи, была хрупкой, рисовать нужно было 1 раз, ведь редактирование иллюстрации, созданной из макулатуры, почти невозможно. Любой неверный штрих, и все старания были бы испорчены. По ее словам, при изучении жизненного пути и биографии Ахмета Байтурсынова ей больше всего запомнилось его стремление дать образование казахскому народу.

портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Его постоянно арестовывали и наказывали без причины. Но он продолжал все равно, выкарабкивался из этих ситуаций и продолжал помогать казахскому народу, чтобы улучшить качество образования. Ахмет Байтурсынов – один из величайших учителей казахского народа", –поделилась своими размышлениями Акдана.
портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Идея создания календаря принадлежит руководителю арт-студии «Тюльпан», члену Союза художников Казахстана Ильсуяр Казаковой, которая работает в актюбинской НИШ. Однажды в самолете по пути в Алматы она встретилась с директором Дома-музея Ахмета Байтурсынова Райхан Сахабеккызы, которая «заразила» ее рассказом о жизни, творчестве и особой роли Ахмета Байтурсынова для казахского народа.

портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Художница была настолько вдохновлена рассказом, что, вернувшись в Актобе, тоже решила внести вклад в просветительскую работу. Так Ильсуяр Казакова и ее коллеги решили создать календарь, задействовав в этой работе и учеников.

портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Основная концепция созданного нами календаря – показать основные моменты жизни великого казахского просветителя, начиная с получения им образования у муллы, юность, студенчество, его вклад в идею «Алаш-Орды», в становлении казахского народа, рассказать о нем как реформаторе. Все эти важные моменты его жизни отражены в календаре, в каждом месяце года. Каждый месяц носит определенную тему, например, Ахмет Байтурсынов в Оренбурге. Как он жил в этот период. Нам важно было показать детям и взрослым, всем казахстанцам, какое наследие оставил Ахмет Байтурсынов", – говорит педагог школы Рабига Тоганакова.

По ее словам, на уроках дети всегда с интересом слушают информацию об Ахмете Байтурсынове.

портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"В нашей программе есть раздел «Алаш и язык», посвященный личностям, оставившим важный след в жизни народа. Когда я рассказываю об Ахмете Байтурсынове, детям он интересен как журналист, как историк, публицист, переводчик, ученый-тюрколог. Каждый ребенок выбирает то, что ему ближе. Хочу отметить, что современные дети очень тонко чувствуют такие понятия, как национальный дух, национальная идентичность, и это не просто слова для них. К примеру, ученики сами предложили сделать календарь таким, каким вы его видите", – говорит учитель казахского языка и литературы.
портрет Ахмета Байтурсынова из макулатуры, НИШ Актобе, календарь Ахмета Байтурсынова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Отметим, что календарь, созданный учителями и учениками актюбинской НИШ, в конце октября доставят в Дом-музей Ахмета Байтурсынова, который находится в Алматы.

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