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21:45 19.03.2022

Землетрясение зарегистрировано в Шымкенте

Землетрясение Алматы, Шымкент Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло в 658 км от Алматы. Жители Шымкента почувствовали толчки силой 2 балла, сообщает Zakon.kz.

19 марта в 19:04 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 658 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения – 10,8.

Магнитуда – MPV 4,2.

Координаты эпицентра – 42.00° с.ш. 69.05° в.д.

Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Шымкент – 2 балла.

Константин Вноровский
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