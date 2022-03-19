Землетрясение зарегистрировано в Шымкенте

19 марта в 19:04 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 658 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.