21:45 19.03.2022
Землетрясение зарегистрировано в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло в 658 км от Алматы. Жители Шымкента почувствовали толчки силой 2 балла, сообщает Zakon.kz.
19 марта в 19:04 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 658 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения – 10,8.
Магнитуда – MPV 4,2.
Координаты эпицентра – 42.00° с.ш. 69.05° в.д.
Глубина – 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Шымкент – 2 балла.