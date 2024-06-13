Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Подземные толчки силой 1,6 балла 13 июня почувствовали жители Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала Сеть сейсмических станций, землетрясение произошло в 22:25.
"Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юге-восток от города Алматы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Алматы ощущались толчки силой 1,6 балла, а в Талгаре – 1,4 балла.
Жертв и разрушений нет.
20 мая сообщалось о землетрясении, которое произошло в 308 км на юг от Алматы на территории Китая. Тогда также жители Алматы также почувствовали толчки силой 2 балла.
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Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
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