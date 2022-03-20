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10:16 20.03.2022

Скончался младенец, выпавший из рук матери на эскалаторе в Уральске

Уральск ребенок эксалатор Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инцидент произошел в торговом центре Уральска 13 марта. Девочка выскользнула из рук матери в момент, когда они находились между первым и вторым этажом, сообщает Zakon.kz.

Мой город пишет, что по информации Управления здравоохранения ЗКО, ребенок скончался, не приходя в сознание.

Полицейские проводят проверку.

Трагедия произошла 13 марта в ТРК Asia Mall. 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажом. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние малышки оставалось тяжелым.

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