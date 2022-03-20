Скончался младенец, выпавший из рук матери на эскалаторе в Уральске

Мой город пишет, что по информации Управления здравоохранения ЗКО, ребенок скончался, не приходя в сознание.

Полицейские проводят проверку.

Трагедия произошла 13 марта в ТРК Asia Mall. 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажом. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние малышки оставалось тяжелым.