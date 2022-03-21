В Алматы торжественно встретили лучников — призеров Кубка Азии
С 14 по 19 марта на Пхукете проходил Кубок Азии по стрельбе из лука. В нем приняли участие спортсмены из 11 стран.
20 марта казахстанская команда вернулась домой с шестью медалями различного достоинства: одно «золото», два «серебра» и три «бронзы». В аэропорту спортсменов встретили болельщики.
Фото: Zakon.kz
«Серебро» в соревнованиях в классическом луке завоевали Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.
Фото: Zakon.kz
В соревнованиях в классическом луке Фарида Тукебаева, Алина Ильясова и Мадина Заемова завоевали «бронзу».
Жанбырбай и Абдуллин также выиграли еще по одной медали в личном зачете — «серебро» и «бронзу» соответственно.
Фото: Zakon.kz
Сейчас нельзя что-то конкретно сказать. Это все-таки первый старт, причем за границей. Страшно обгорели. Все это мы проанализируем.Григорий Ким
Фото: Zakon.kz
Было восемь команд в турнире. Первую встречу провели с командой Гонконга, где мы в борьбе выиграли всего на одно очко. Был сложный матч. Второй спарринг в команде прошли с командой Ирана. Тоже было сложно. Самый сложный соперник, наверное, все-таки был в финале, потому что боролись не только с соперником, мы боролись с волнением, боролись с погодными условиями. В день финала была плохая погода: тропический ливень. Нам повезло чуть больше, чем другим командам. Мы успели в более-менее неплохую погоду выступить, дальше соревнования были остановлены из-за погодных условий. Акбарали Карабаев
Фото: Zakon.kz
Тут много аспектов влияет на стрельбу: настрой, технический аспект, установка мушки, ограниченное время. Все должно совпасть, чтобы попасть в «десятку». Не всегда удается это сделать. Плюс, наша команда готовилась на эти соревнования не на сборах, а каждый по своим городам. Кто-то живет в Алматы, кто-то в Шымкенте. Так получилось. И даже бронза в миксе – это очень хороший результат.Андрей Тютюн
Спортсмены сообщили, что на этот сезон у них много планов. Команда планирует провести работу над ошибками и показывать хорошие результаты.
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