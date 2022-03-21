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10:47 21.03.2022

В Алматы торжественно встретили лучников — призеров Кубка Азии

Болельщики сборной Казахстана по стрельбе из лука Фото: Zakon.kz
В аэропорт Алматы из Пхукета (Таиланд) прилетели казахстанские спортсмены, которые завоевали шесть медалей на Кубке Азии по стрельбе из лука, передает корреспондент Zakon.kz.

С 14 по 19 марта на Пхукете проходил Кубок Азии по стрельбе из лука. В нем приняли участие спортсмены из 11 стран.

20 марта казахстанская команда вернулась домой с шестью медалями различного достоинства: одно «золото», два «серебра» и три «бронзы». В аэропорту спортсменов встретили болельщики.

Сборная Казахстана по стрельбе из лука

Фото: Zakon.kz

Мужская сборная Казахстана по блочному луку в составе Бунёда Мирзаметова, Акбарали Карабаева и Андрея Тютюна оказалась сильнейшей и заслуженно привезла домой золотые медали.

«Серебро» в соревнованиях в классическом луке завоевали Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.

Лучница Виктория Лян

Фото: Zakon.kz

Команда-микс (дисциплина, где женщины и мужчины выступают вместе), в которую вошли Андрей Тютюн и Виктория Лян, выиграла «бронзу» в блочном луке.

В соревнованиях в классическом луке Фарида Тукебаева, Алина Ильясова и Мадина Заемова завоевали «бронзу».

Жанбырбай и Абдуллин также выиграли еще по одной медали в личном зачете — «серебро» и «бронзу» соответственно.

встреча лучников Алматы

Фото: Zakon.kz

Главный тренер казахстанской сборной Григорий Ким очень рад за команду, но осторожен в оценках своих подопечных. Говорит, что нужно время на анализ.

Сейчас нельзя что-то конкретно сказать. Это все-таки первый старт, причем за границей. Страшно обгорели. Все это мы проанализируем.Григорий Ким

Лучники Бунёд Мирзаметов, Акбарали Карабаев

Фото: Zakon.kz

Лучники, принесшие «золото» в копилку сборной, в финале одолели команду из Индии. Судьи назвали этот поединок лучшим матчем дня, потому что интрига в нем сохранялась до последнего момента. Андрей Тютюн сумел поразить «десятку» и казахстанцы вырвали победу. 

Было восемь команд в турнире. Первую встречу провели с командой Гонконга, где мы в борьбе выиграли всего на одно очко. Был сложный матч. Второй спарринг в команде прошли с командой Ирана. Тоже было сложно. Самый сложный соперник, наверное, все-таки был в финале, потому что боролись не только с соперником, мы боролись с волнением, боролись с погодными условиями. В день финала была плохая погода: тропический ливень. Нам повезло чуть больше, чем другим командам. Мы успели в более-менее неплохую погоду выступить, дальше соревнования были остановлены из-за погодных условий. Акбарали Карабаев

Лучник Андрей Тютюн

Фото: Zakon.kz

Андрей Тютюн выступил и в команде-микс, вместе с Викторией Лян они завоевали «бронзу». На вопрос: чего не хватило, чтобы выиграть медаль высшего достоинства, Андрей ответил, что командной работы.

Тут много аспектов влияет на стрельбу: настрой, технический аспект, установка мушки, ограниченное время. Все должно совпасть, чтобы попасть в «десятку». Не всегда удается это сделать. Плюс, наша команда готовилась на эти соревнования не на сборах, а каждый по своим городам. Кто-то живет в Алматы, кто-то в Шымкенте. Так получилось. И даже бронза в миксе – это очень хороший результат.Андрей Тютюн

Спортсмены сообщили, что на этот сезон у них много планов. Команда планирует провести работу над ошибками и показывать хорошие результаты.

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