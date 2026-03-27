Спорт

Казахстанские лучники завоевали сразу три "золота" в один день на Кубке Азии

Стрельба из лука Три Золота, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 15:11 Фото: Telegram/DRSQazaqstan
27 марта в Бангкоке (Таиланд) представители сборной Казахстана по стрельбе из лука положили в свою копилку три медали высшей пробы на этапе Кубка Азии, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы НОК РК, на высшую ступень пьедестала почета взобралась женская команда Казахстана в блочном луке.

Наши девушки в лице Виктории Лян, Роксаны Юнусовой и Дианы Юнусовой в финальной части соревнований переиграли спортсменок Индии со счетом 229:227.

Фото: Telegram/DRSQazaqstan

Мужская команда Казахстана (Ильфат Абдуллин, Дастан Каримов и Даулеткельды Жанбырбай) в классическом луке не имела себе равных. В решающем поединке наши лучники оказались сильнее представителей Индии.

В этой же дисциплине, но уже среди женщин, первенствовали Диана Турсынбек, Самира Жумагулова и Александра Землянова. В финале трио казахстанок победило спортсменок из Китая.

Помимо трех золотых медалей, нам также досталась еще одна награда бронзового качества, которую добыла смешанная команда Казахстана в блочном луке.

Виктория Лян и Бунёд Мирзаметов в матче за третье место обыграли соперников из Сингапура со счетом 152:151.

Между тем вопрос возвращения Магомеда Адиева в Казахстан снова приостановлен, российский специалист будет ждать окончания сезона в РПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Казахстанские лучники поборются за "золото" в трех финалах Кубка Азии в Таиланде
Казахстан завоевал "бронзу" на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
