14:11 21.03.2022
Стрельба в Атырау: полиция изъяла оружие у подозреваемого
Фото: pixabay
Стрельба произошла 15 марта на аатобусной остановке в микрорайоне Авангард. Три человека погибли, один пострадал, сообщает Zakon.kz.
Полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, которые были закопаны в соседнем от Авангарда микрорайоне, сообщает «Мой город».
Оружие направили на экспертизу.
Стрельба произошла 15 марта на конечной остановке в микрорайоне Авангард. Три человека погибли, один пострадавший получил ранение и находится в тяжелом состоянии.
Стрельба в Атырау: что известно о состоянии выжившего
Новость по теме