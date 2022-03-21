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14:11 21.03.2022

Стрельба в Атырау: полиция изъяла оружие у подозреваемого

Стрельба Атырау Фото: pixabay
Стрельба произошла 15 марта на аатобусной остановке в микрорайоне Авангард. Три человека погибли, один пострадал, сообщает Zakon.kz.

Полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, которые были закопаны в соседнем от Авангарда микрорайоне, сообщает «Мой город».

Оружие направили на экспертизу.

Стрельба произошла 15 марта на конечной остановке в микрорайоне Авангард. Три человека погибли, один пострадавший получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

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