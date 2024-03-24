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Законодательство РК

Три человека погибли после погони со стрельбой в Степногорске

ДТП Степногорск, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 13:09 Фото: ДП Акмолинской области
23 марта после полицейской погони со стрельбой в ДТП погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Погоню полицейские устроили за автомобилем Toyota Land Cruiser, водитель которого "не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение".

По словам полицейских, во время погони водитель иномарки поцарапал другое авто и продолжил движение. Сотрудники приняли решение организовать преследование машины, в ходе которого открыли стрельбу.

В Департаменте полиции Акмолинской области объяснили это решение статьями 59 и 61 Закона РК "О правоохранительной службе".

Позже нарушитель выехал на пересечение Заводской – Промышленная зона, где столкнулся с Audi В4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Медицинское освидетельствование показало, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ДП.

"В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель авто Toyota Land Cruiser задержан и водворен в изолятор временного содержания", – заключили в полиции.

На прошлой неделе в Бескарагайском районе на трассе Семей – Павлодар опрокинулся автомобиль. В результате ДТП четырех человек доставили в больницу.

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