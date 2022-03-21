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17:39 21.03.2022

Два поезда столкнулись в Тунисе – 95 пострадавших

Тунис Фото: Twitter/adelazouni
На юге столицы Туниса столкнулись два пассажирских поезда, сообщает Zakon.kz.

Как передает местная радиостанция Mosaïque FM, инцидент произошел на железнодорожном вокзале столицы, поезда шли по одному пути навстречу друг другу.

Один из поездов перевозил пассажиров, а второй был пустым.

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 95 человек.

Большинство пострадавших доставлены в больницы с травмами легкой степени тяжести. Причины происшествия устанавливаются.

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