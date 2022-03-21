17:39 21.03.2022
Два поезда столкнулись в Тунисе – 95 пострадавших
Фото: Twitter/adelazouni
Как передает местная радиостанция Mosaïque FM, инцидент произошел на железнодорожном вокзале столицы, поезда шли по одному пути навстречу друг другу.
Один из поездов перевозил пассажиров, а второй был пустым.
В результате столкновения пострадали по меньшей мере 95 человек.
Большинство пострадавших доставлены в больницы с травмами легкой степени тяжести. Причины происшествия устанавливаются.
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