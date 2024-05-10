В Аргентине столкнулись два поезда

Фото: Facebook/TN Todo Noticias

10 мая в Буэнос-Айресе пассажирский поезд столкнулся с ремонтным, пострадали 90 человек, сообщает Zakon.kz.

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