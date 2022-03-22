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13:03 22.03.2022

Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing – СМИ

Самолет Фото: pixabay
На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров, передает Zakon.kz.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737. По словам спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета.

Вместе с тем поисковая операция продолжается. Как отмечается, горная местность создает большие трудности.

На месте падения воздушного судна были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров, пишет Global Times.

Самолет потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. По предварительным данным, опубликованным в китайских СМИ, на борту разбившегося на юге КНР самолета находились 132 человека, среди них 123 пассажира.

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