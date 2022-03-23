Учитель казахского языка Виктория Мокроусова: Я буду жить только в Казахстане

– Виктория, в Послании народу Казахстана президент предложил реформировать административно-территориальное устройство страны и создать несколько новых областей, включая Абайскую. Как вы восприняли это решение?

– Я полностью поддерживаю создание Абайской области и не сомневаюсь, что это положительно повлияет на развитие города Семей, у нас появятся новые рабочие места, что, конечно, хорошо для населения региона.

Семей, как и весь Восточный Казахстан, дорог для меня, это моя Родина. Я родилась в Урджаре, потом мои родители переехали в Бородулихинский район. Здесь я окончила школу, поступила в педагогический колледж в Семее, через три года вернулась с дипломом в руках в родное село – райцентр Бородулиху – и вот уже 10 лет работаю в школе, преподаю казахский язык и литературу.

– Современная молодежь часто старается переехать из села, а вы, наоборот, вернулись. Почему? Что вас сюда тянет?

– Многое – школа, дети, большая общественная работа и не только в районе, но и в области и республике. И главное – желание приносить пользу сельчанам. Даже когда в 2015 году я приехала домой с дипломом, а вакансии в школе не было, я все равно осталась и согласилась на четыре часа преподавания казахской литературы и старшую вожатую. И так работала до тех пор, пока место не освободилось и меня не перевели на полную ставку.

– Вы в совершенстве владеете казахским языком?

– Не скажу, что в совершенстве, но язык знаю хорошо. Когда я пришла в школу, учителя немного сомневались, говорили, как ты будешь преподавать казахский язык, посещали мои уроки, смотрели. Но у меня все получилось, я научилась методике, дети тянутся ко мне.

За 10 лет не было никаких конфликтных ситуаций, чтобы кто-то не захотел ходить на мои уроки. Наоборот, ученики с радостью ходят, даже из других классов и школ приходят, им очень интересно с нами заниматься.

Фото: из личного архива Виктории Мокроусовой

– Не совсем. Когда я училась в школе, мне очень нравилось изучать казахский и английский. Я с удовольствием ходила на эти уроки и любила переводить тексты с казахского на русский, с русского – на казахский и так же с английским языком. Мечтала стать переводчиком или поступить на факультет международных отношений.

В 2008 году я на отлично окончила девять классов, и мы с мамой поехали в Семей. Тогда я еще не думала поступать. Проходя мимо педагогического колледжа, мы решили зайти и посмотреть, каким специальностям здесь обучают. Оказалось, «учитель казахского языка и литературы» с дополнительной специализацией «переводчик».

На тот момент казахский язык стал уже государственным языком. Я подумала, раз Казахстан моя родина, я здесь живу, учусь, то должна знать свой государственный язык. И настояла, чтобы родители отдали меня в этот колледж. Они очень переживали, но препятствовать не стали, так как это было мое решение, мое желание.

Конечно, в колледже удивились, что девушка русской национальности хочет к ним поступить, такое здесь было впервые. Это сейчас уже никого не удивишь знанием казахского, а тогда это было в диковинку.

В школе я была большой активисткой, участвовала в различных олимпиадах, конкурсах, у меня было хорошее портфолио с грамотами, достижениями. Я все это собрала, и мы с мамой поехали в колледж на собеседование. Директор, посмотрев мой аттестат и поговорив со мной на казахском языке, сказала, что я буду зачислена автоматически, без сдачи вступительных экзаменов.

У нас в группе все говорили на казахском, расписание, занятия – все на казахском, и первое время мне, конечно, было очень трудно. Даже плакала и хотела уйти из колледжа. Но у нас был очень сильный педагогический коллектив, добрые, хорошие и в то же время строгие, требовательные учителя, и сейчас я благодарна судьбе, что окончила именно этот колледж, получила хорошие, прочные знания.

Со мной дополнительно занимались, и это принесло свои плоды. К концу третьего курса я уже свободно говорила на казахском и на отлично окончила колледж.

Во время студенчества нас часто приглашали на телевидение в Семипалатинск. Я, например, участвовала в программе «Доброе утро», и даже прогноз погоды передавала на казахском. Также звали на телевидение в Усть-Каменогорск.

Но мне хотелось работать именно в школе, с детьми, поэтому я пошла не на телевидение, а в школу, и многие этому удивляются. Среди наших однокурсников мало кто стал учителем, всего три человека из 34-х.

Фото: из личного архива Виктории Мокроусовой

– Надо правильно им объяснять, что дает работа в школе, какие льготы, плюсы, перспективы и так далее. Сейчас, к примеру, очень многое делается для педагогов в сельской местности, есть различные программы, в том числе «С дипломом в село». Молодому специалисту выплачиваются подъемные, 25% к зарплате, также он может взять беспроцентный кредит на покупку жилья.

Кроме того, был принят хороший закон о статусе педагога, где предусмотрено достойное материальное стимулирование учителей, которые постоянно повышают свою квалификацию, совершенствуют профессиональные навыки.

– Какие советы вы обычно даете детям в изучении казахского языка?

– Я всегда им говорю: главное – поставить перед собой цель. Если вы действительно хотите выучить язык и зададитесь этим, то обязательно выучите. Предлагаю им слушать музыку на казахском языке, читать на казахском языке, даже если не понимаешь языка. Читать, читать и читать. Со временем начнешь понимать. Заучивать фразы. Допустим, в день по 20-30 активных фраз. Для начала можно взять пять фраз и по одной фразе прибавлять каждый день, и результат будет. Надо постоянно учиться, не лениться. Я сама, например, до сих пор учусь.

Когда я устроилась в школу, в тот же год заочно поступила в Шымкентский инженерно-педагогический университет Дружбы народов. Окончив его, поступила в Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в Семее по специальности «Государственное местное управление». В этом году оканчиваю магистратуру по специальности «Казахская филология».

– Почему вы выбрали именно специальность «Государственное местное управление»?

– В 2015 году мне предложили выдвинуть свою кандидатуру депутатом Бородулихинского районного маслихата. Я активно участвовала в общественной жизни района, была членом Украинского этнокультурного объединения при Доме дружбы, проводила различные мероприятия, и меня заметили.

Общественная жизнь мне очень нужна, я не могу без нее. Мне нравится общаться с людьми, вникать в проблемы сел, решать какие-то злободневные вопросы. Я 24/7 на связи со своими избирателями. И меня повторно избрали в депутаты, мы ведем у себя большую общественную и социальную работу.

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание тому, чтобы молодежь была активной. Так, на съезде партии AMANAT он сказал, что ее ряды должна пополнять молодежь, и хотелось бы, чтобы наша молодежь действительно была деятельной и плотно задействована в общественной жизни.

У нас при Доме дружбы района было создано молодежное движение «Рухани жангыру», которое я возглавляла. Мы активно работали в разных направлениях. Сейчас я руковожу Центром волонтерского движения, который работает по четырем направлениям – образовательное, спортивное, социальное и медиация.

Также я работаю в Центре изучения государственного языка, обучаем там госслужащих и других желающих. Мы там говорим только на казахском языке, и я уже даже дома начинаю говорить на казахском. У меня муж русский и бывает, что на казахском к нему обращаюсь.

– Виктория, после трагических январских событий у некоторых казахстанцев появились эмиграционные настроения, они стали задумываться о переезде в другие страны. Есть ли у вас подобные мысли?

– Я считаю, уезжать не стоит. Январские события – это временные трудности, которые были в нашей стране. У нас всегда в мире и согласии проживали представители более 130 национальностей. Я уверена, что мы и дальше будем так же жить, и наша страна будет только процветать.

Лично я никогда не задумалась о том, чтобы уехать из Казахстана. Я здесь родилась и выросла, я патриот своей страны. Даже если у моих родственников и родителей возникают иногда мысли уехать, я всегда говорю: «Вы езжайте, а я останусь здесь». Я буду жить только в Казахстане.