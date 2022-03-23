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14:44 23.03.2022

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

президент Казахстана Фото: Акорда
Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Глава государства отметил, что Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения, сообщает Zakon.kz.

Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Қазақстанның Еңбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева, сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств.

Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева – образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения, – говорится в телеграмме.

Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Информацию об этом подтвердили в театре им. Лермонтова.

Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии «Еңлік гүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын Адам», сооснователь первого в мире Детского театра.

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.

Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова «Наш милый доктор».

Данияр Кунафин
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