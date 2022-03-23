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17:17 23.03.2022

Каспийский трубопроводный консорциум полностью остановил погрузку нефти

КТК остановила добычу нефти Фото: cpc.ru
Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском полностью остановлена, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава компании Николай Горбань, передает ТАСС.

По его словам, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз.

Горбань добавил, что прием нефти из трубопровода пока продолжается, однако свободных емкостей осталось только до конца суток, после чего прокачку также остановят.

Ранее в КТК выявили повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ-3). Затем в консорциуме приняли решение о временном выводе из эксплуатации данного ВПУ в целях проведения промывки и ремонта.

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