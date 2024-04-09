Отгрузку и перевалку нефти приостановили на Каспийском трубопроводе

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о приостановке отгрузки нефти на нефтепроводе Тенгиз – Новороссийск, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы КТК, с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки начаты работы по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск.

"Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан. Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании", – пояснили в КТК.

Среди важнейших работ на апрель 2024 года запланировано подключение нового участка трубопровода на 266-м км (переход под строящейся автодорогой Атырау – Астрахань); устранение дефектов трубопровода; замена электроприводов на новые с наладкой по открытию и закрытию запорной арматуры на линейной части; техперевооружение узла регулирования давления на Морском терминале и другие.





"В настоящий момент отгрузка нефти на Морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно", – добавили в КТК.

26 марта министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос, есть ли риски по транспортировке казахстанской нефти из-за угрозы в системе Каспийского трубопроводного консорциума.