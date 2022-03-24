Блокпосты выставили возле Медеу и по дороге на Шымбулак

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, – говорится в сообщении городского ДЧС со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет» № 8 от 24 марта.

По данным ведомства, 24 марта с 08:40 до 10:40 для обеспечения безопасности на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Киши Алматы.

В результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В этой связи городской ДЧС просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.