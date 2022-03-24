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Законодательство РК
09:59 24.03.2022

Непогода в Казахстане – на трассах пяти областей все еще ограничено движение

рк, непогода, трассы, участки, движение, ограничение Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) в пяти областях на трассах республиканского значения введено временное ограничение движения, передает Zakon.kz.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, на участках каких трасс временно ограничено движение.

Акмолинская область

  • автодорога Жезказган – Петропавловск (377-440 км – участок от границы Костанайской области до города Державинска);

Павлодарская область

  • автодорога Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (200-254 км – участок от поселка Шидерты до границы Акмолинской области);

  • автодорога Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (16-200 км – участок от Нур-Султана до границы Павлодарской области);

Восточно-Казахстанская область

  • автодорога Караганда – Аягоз – Бугаз (707-941 км – участок от города Аягоза до поворота на село Бугаз);

Карагандинская область

  • автодорога Жезказган – Петропавловск (142-252 км – участок от села Сарлык до границы Костанайской области);

Костанайская область

  • автодорога Жезказган – Петропавловск (252-340 км – участок от границы Карагандинской области до города Аркалыка);

  • автодорога Жезказган – Петропавловск (340-377 км – участок от города Аркалыка до границы Акмолинской области).

Как отметили в ведомстве, работы по обеспечению безопасного и бесперебойного дорожного движения ведутся в круглосуточном режиме: задействовано 1090 единиц зимней спецтехники и более 3500 сотрудников ТОО «Казахавтодор».

Только за эти четыре дня силами дорожников была оказана помощь более 100 транспортным средствам, из них 37 были размещены в теплые боксы и свыше 500 человек – размещены в обогревательных пунктах ТОО.Пресс-служба МИИР РК

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