Предпосылок к снижению цен на бензин и дизтопливо нет – эксперт

На внутренние цены ГСМ (авария на КТК – прим.) никак не отразится. Первое, потому что нефть на внутренний рынок поставляется по очень низкой цене - это в среднем 20 долларов, тогда как сейчас экспортная цена составляет 120 доллар за баррель. Итак государство дотирует внутренний рынок. Глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов

Во-вторых, как отмечает эксперт, все НПЗ уже загружены и работают на пределе своих возможностей.

Если даже сейчас тенгизская или кашаганская нефть нахлынет на внутренний рынок, то нет дополнительных технических возможностей для переработки. С другой стороны - какой смысл поставлять нефть ниже себестоимости? Никакого смысла нет и это никак не может отразиться на ценах на ГСМ. О снижении сейчас речь вообще не идет. Тем более в скором времени должны быть увеличены акцизы на некоторые виды нефтепродуктов. В частности, на дизтопливо в разы увеличится. Я не вижу, что цены на бензин и дизтопливо будут снижаться. Нурлан Жумагулов

Также ранее он озвучил ожидания по поводу возможных потерь казахстанского бюджета из-за ситуации на КТК.

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20 марта шторм на Черном море в Новороссийске повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума. Скорость ветра достигала до 35 м/с. Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. В связи с этим КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.

По сообщению пресс-службы Минэнерго РК, в настоящее время проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам.