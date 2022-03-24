За курсом тенге следят и не дадут на нем спекулировать — эксперт

24 марта на утренних торгах KASE средневзвешенный курс доллара составил 501,49 тенге, а на 15:30 — 495,43 тенге, снизившись сразу на 9,93 тенге.

Комментируя укрепление тенге, финансовый эксперт Эльдар Шамсутдинов отметил: «Пока тренд непонятен, мы можем только предполагать, и консенсус большинства — это долгосрочный негативный прогноз по дальнейшему обесценению, так как у нас сохраняется высокая зависимость от российской экономики».

При этом есть как позитивные события, влияющие на курс тенге, — рост цен на нефть и газ, так и негативные, считает эксперт.

Например, приостановка работы на морском терминале КТК, высокий уровень импортозависимости. За прошлую неделю основной индикатор денежного рынка TONIA составил 14,35% годовых, что может говорить о том, что есть повышенный спрос на краткосрочную тенговую ликвидность. Значит, большинство агентов максимально придерживаются валютных позиций. Эльдар Шамсутдинов

Также эксперт отметил, что в условиях такой высокой неопределенности растут риски. Национальный банк Казахстана старается не допустить паники и дает сигналы рынку, что за курсом национальной валюты следят и не дадут на нем спекулировать. На взгляд Шамсутдинова, совершаются правильные, но не всегда своевременные действия.