Упавшие деревья повредили авто – 44 случая зафиксировали в Алматы

По данным УЗЭ, в Алматы в марте наблюдалось частое падение деревьев. Причина – неблагоприятные погодные условия (обильные дожди, мокрый снег), из-за которых размывался грунт, ослабевала корневая система деревьев, в результате чего происходило падение не только аварийных, но и здоровых деревьев.

Администраторами бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов, которыми ведется мониторинг на выявление упавших деревьев. Ликвидация происходит силами подрядных организаций и Службой спасения города Алматы, напомнили в ведомстве.

Как отметили в управлении, на территории города имеется множество старых аварийных деревьев, но из-за негативного отношения к массовой вырубке со стороны общественности районные акиматы работы по устранению аварийных деревьев проводят постепенно.

На места вырубленных аварийных деревьев производится компенсационная посадка новых саженцев, чтобы обновлять зеленый фонд Алматы. Пресс-служба УЗЭ Алматы

В ведомстве уточнили, что в случае падения дерева на автотранспорт пострадавшему необходимо получить справку в Службе спасения Алматы, после чего произвести оценку ущерба для дальнейшей подачи искового заявления в судебные органы.

Выявлено 84 случая падения стволов деревьев и больших веток, в том числе на автомашины – 44. На 62 адресах работы по ликвидации выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города, 22 – в работе. Пресс-служба УЗЭ Алматы

23 марта в Алматы выпал снег и сразу в нескольких местах произошло падение деревьев, которые повредили припаркованные автомобили. Zakon.kz рассказал, что делать и куда обращаться в таких случаях.