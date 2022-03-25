Видео с привязанной к машине собакой шокировало казахстанцев
Видеоролик, вызвавший бурю негативных эмоций у пользователей Сети, опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Под публикацией сообщалось, что кадры были сняты в селе Шамалган.
Ужас!
Наказать извергов!
Что с людьми творится?
Наказание без суда и следствия!
Что за люди? Бедное животное... чем навредили они?
Не понимаю людей, которые заводят кошек, собак, не смотрят за ними. В итоге страдают такие питомцы таким образом, – написали возмущенные казахстанцы в комментариях.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что видеозапись была сделана 24 марта в селе Шамалган Карасайского района.
Водитель внедорожника Toyota 4Runner, который оказался 56-летним местным жителем, был задержан и доставлен в районную полицию. Мужчина пояснил, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта.Пресс-служба ДП Алматинской области
В ведомстве отметили, что показания задержанного проверяются.
По результатам будет принято окончательное процессуальное решение.Пресс-служба ДП Алматинской области
Напомним, в Казахстане с 1 марта начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными».