Видео с привязанной к машине собакой шокировало казахстанцев

Видеоролик, вызвавший бурю негативных эмоций у пользователей Сети, опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Под публикацией сообщалось, что кадры были сняты в селе Шамалган.

Ужас! Наказать извергов! Что с людьми творится? Наказание без суда и следствия! Что за люди? Бедное животное... чем навредили они? Не понимаю людей, которые заводят кошек, собак, не смотрят за ними. В итоге страдают такие питомцы таким образом, – написали возмущенные казахстанцы в комментариях.



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что видеозапись была сделана 24 марта в селе Шамалган Карасайского района.

Водитель внедорожника Toyota 4Runner, который оказался 56-летним местным жителем, был задержан и доставлен в районную полицию. Мужчина пояснил, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что показания задержанного проверяются.

По результатам будет принято окончательное процессуальное решение. Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, в Казахстане с 1 марта начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными».