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Законодательство РК
11:08 25.03.2022

Видео с привязанной к машине собакой шокировало казахстанцев

алматинская область, собака, машина, видео, полиция, комментарий Фото: pixabay
Казахстанцев шокировало видео, на котором видно, как внедорожник тащит привязанную к авто собаку. Инцидент прокомментировали в полиции, передает Zakon.kz.

Видеоролик, вызвавший бурю негативных эмоций у пользователей Сети, опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Под публикацией сообщалось, что кадры были сняты в селе Шамалган.

    • Ужас!

    • Наказать извергов!

    • Что с людьми творится?

    • Наказание без суда и следствия!

    • Что за люди? Бедное животное... чем навредили они?

    • Не понимаю людей, которые заводят кошек, собак, не смотрят за ними. В итоге страдают такие питомцы таким образом, – написали возмущенные казахстанцы в комментариях.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что видеозапись была сделана 24 марта в селе Шамалган Карасайского района.

Водитель внедорожника Toyota 4Runner, который оказался 56-летним местным жителем, был задержан и доставлен в районную полицию. Мужчина пояснил, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что показания задержанного проверяются.

По результатам будет принято окончательное процессуальное решение.Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, в Казахстане с 1 марта начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными».

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