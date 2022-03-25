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Законодательство РК
12:12 25.03.2022

Переименовать Капшагай в Динмухамед Кунаев решил маслихат города

переименование Фото: Zakon.kz
Капшагай планируют переименовать в Динмухамед Кунаев – соответствующее решение городского маслихата принято 24 марта, сообщает Zakon.kz.

На заседании городского маслихата выступила руководитель городского отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бибигуль Шайкенова по вопросу «О переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев».

Шайкенова сообщила о том, что на имя акима города поступили инициативные ходатайства о переименовании города в Динмухамед Кунаев от различных неправительственных организаций, таких как ОО инвалидов «Қамқор жүрек» и «Қапшағай самға», ОО многодетных матерей «Ана сәулесі», Капшагайское городское общественное объединение «Семей полигоны», Капшагайский городской филиал общественного объединения «Русский центр Алматинской области», уйгурский и корейский этнокультурные центры и других.

Учитывая важную роль личности Динмухамеда Кунаева в становлении города Капшагай Шайкенова попросила депутатов городского маслихата поддержать данное предложение.

В ходе обсуждения по вопросу переименования города выступили председатель городского совета ветеранов Беспаев А., почетный гражданин города Капшагая, первостроитель Чжен А., предприниматель города Авдинов Т., руководитель общественного объединения «Қапшағай жастар болашағы» Сулейменов Р. и одобрили переименование города Капшагай в Динмухамед Кунаев.

По итогам голосования было принято единогласное решение о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев.

Напомним, 16 марта стало известно, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области. Об этом на совместном заседании палат Парламента РК заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем президент выразил готовность поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

18 марта министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров рассказал, когда в Казахстане появятся новые области и сколько денег понадобится на их реорганизацию.

Анастасия Московчук
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