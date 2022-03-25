Глава Минэнерго озвучил пессимистичный сценарий по ремонту КТК

КТК не может вообще исчезнуть, это не российская или казахстанская труба, это международный консорциум, в который вложено много денег и от которого зависит большое количество потребителей в Европе и в мире в целом. Его в любом случае надо отремонтировать. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

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При этом министр озвучил самый пессимистичный сценарий: что будет, если ремонт на КТК будут проводить в течение двух месяцев.

Если бы первый причал не работал и все три причала стояли, то 4,4 млн тонн в месяц, из которых по альтернативным маршрутам мы смогли бы распределить 1,3 млн тонн, и 3 млн тонн выпадало бы. Но в связи с тем, что в начале года прибыль закладывалась на уровне 60 долларов за баррель, сегодня цена в пределах 120, что с точки зрения денежных поступлений выше в два раза, поэтому больших проблем по поступлению денег в такой ситуации я не вижу, – отметил глава МЭ РК.

Напомним, 23 марта шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума.