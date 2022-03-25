Ошибка в цифрах: жительницу Уральска похоронили заживо

Асиль Исаева узнала о том, что «умерла», чисто случайно – обратилась в госорганы за оформлением АСП, но ей сообщили, что она не прописана в городе, и направили в Центр обслуживания населения.

В ЦОНе мне сказали, что не могут меня прописать, потому что меня нет в базе физических лиц. Вышла из ЦОНа, и тут мне звонит медсестра и говорит, что у нее есть результаты вскрытия и заключение судебных экспертов. Сказать, что я была в шоке, – не сказать ничего. Я по своим каналам неофициально узнала, что якобы меня убили в селе Переметное Байтерекского района еще восьмого марта, – говорит женщина.

Асиль Исаева удивляется, неужели за десять дней никто из ответственных чиновников, узнав о якобы ее смерти, не проверил, как дела у ее детей (один ребенок Асиль болен онкологией. – Прим. ред).

Женщина заявила, как отмечено на сайте «Уральской недели», что написала жалобу на имя прокурора Западно-Казахстанской области.

Мне сказали обратиться к судебному эксперту, которая выдавала заключение о смерти. В Центре судебных экспертиз директор признался, что произошла ошибка в цифрах ИИН. На самом деле в Переметном умер мужчина, 1971 года рождения. У нас были похожи цифры в ИИН, но в остальном между нами не было никакой связи. Год и дата рождения не совпадают, и главное: я – женщина, а он – мужчина. Пообещали исправить ошибку, сказали, что в ЗАГС ходить не нужно, сделают все сами. Тем не менее я буду требовать возмещения причиненного мне вреда, не оставлю это просто так, – уточнила Исаева.