Алматинца оштрафовали за фейк о проекте новой Конституции
Об административной ответственности, которую понес распространитель ложной информации, рассказали в полиции Алматы.
"В социальных сетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что в тексте проекта новой Конституции РК якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам. Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан. Факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку", – говорится в сообщении.
Постановлением районного административного суда города Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге).
Департамент полиции города Алматы напоминает, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечет ответственность, предусмотренную законодательством, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.
Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.