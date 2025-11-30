Жительницу Уральска оштрафовали на солидную сумму за двойное гражданство

Жительница Уральска получила гражданство РФ еще в сентябре 2022 года, но не уведомила уполномоченные органы. В итоге ее дело рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", производство было возбуждено по ч. 2 ст. 496 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за неуведомление государственных органов о втором гражданстве.

Отмечается, что на заседании женщина полностью признала свою вину, что учтено судом как смягчающее обстоятельство. В итоге ее признали виновной и назначили штраф в размере 393 200 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее подобный случай произошел в Жамбылской области. Там гражданина России оштрафовали в Казахстане за сокрытие второго гражданства.