Буллинг и кибербуллинг: эксперт высказалась о поправках в законопроект о защите детей

Она напомнила, что 2022 год был объявлен главой государства Годом детей.

Новость по теме 2022 год объявлен Годом детей в Казахстане

Как показывают исследования по семейно-демографической политике Казахстанского института общественного развития, более 70% опрошенных респондентов имеет представление о том, что такое буллинг, и относятся к нему как к серьезной проблеме, с которой необходимо бороться. Также казахстанских родителей беспокоит зависимость детей от социальных сетей, интернета (53,3%) и от виртуальных игр (49,4%), – написала Айгуль Ракишева на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в рамках Доклада о положении детей в РК был произведен опрос казахстанцев, который показал, что «в среднем около 36% родителей впервые слышат о том, что в интернете существуют различные виды травли, шантажа детей».

В частности, 25% не знают, что существует травля ребенка через соцсети – кибербуллинг, 36% впервые узнали о существовании виртуального сексуального шантажа, пересылки интимных фото (секстинг). Низкая осведомленность о такого рода преступлениях говорит об отсутствии знаний, чтобы обезопасить ребенка и эффективно справляться с проблемой. Айгуль Ракишева

В этой связи, как отметила специалист, «важно обеспечивать безопасность детей в цифровой среде».

С одной стороны, необходимо разработать комплекс мер со стороны государства по совершенствованию механизмов, в том числе и законодательства по защите детей от буллинга и кибербуллинга, а также деятельности средств массовой информации. Как раз сейчас в стране активно обсуждаются внесенные изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации. Айгуль Ракишева

С другой стороны, как считает эксперт, «родителям также необходимо принять меры для того, чтобы ребенок был в безопасности».

К примеру, настроить программный родительский контроль, который позволит блокировать неприемлемый контент и сомнительные приложения, а также ограничивать экранное время, устанавливать программное обеспечение, антивирусные программы, приложения от проверенных компаний, научить детей осознанно подходить к контенту, которым они делятся в открытом пространстве, и проявлять осторожность при выборе интернет-друзей, обсудить с подростком угрозы виртуального шантажа, его виды и последствия. Айгуль Ракишева

По ее мнению, «это должна быть комплексная работа на уровне государства, средств массовой информации и семьи».

Напомним, по новым поправкам собственники или иные законные представители иностранных соцсетей, находящихся в Казахстане, должны будут назначить своего представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ (МИОР). И после получения предписания в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.