Переименование Капшагая – мнение жителей города

Предложения о переименовании Капшагая в Кунаев впервые были озвучены в 2005 году. Ветераны, работавшие в Капшагае, считают, что вклад Динмухамеда Кунаева в развитие города неоценим. Поэтому они поддержали предложение. Однако вопрос о переименовании остался висеть в воздухе с того времени.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Капшагайцы очень уважают государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева, который 25 лет занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В этом можно убедиться, сразу войдя в город. На центральной площади Капшагая установлен памятник Динмухамеду Кунаеву.

Фото: Zakon.kz

В честь Кунаева также названа аллея, по которой гуляют жители города. Памятник установлен в 1998 году в память о заслуженном деятеле. Позже его отреставрировали к 35-летию города. Высота памятника составляет 4 м. Жители города любят приходить на эту аллею, встречаться с родными и гулять.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, бюст общественного деятеля установлен перед казахской средней школой №1 им. Д.А. Кунаева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

16 марта в послании народу Казахстана президент объявил о создании трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской, и заявил, что поддержит переименование Капшагая в Кунаев.

Фото: Zakon.kz

Мы были очень рады, когда этот вопрос подняли в послании. Горожане радовались этому дню как свадьбе. Назвать город именем Кунаева было нашей мечтой 10 лет, потому что он очень много сделал для этого города. Даже младший брат Динмухамеда Кунаева приезжал в наш город на 100-летие и просил назвать город именем Кунаева. Мы были свидетелями всех этих событий. Жительница Капшагая Шолпан Рустемова

Капшагайцы давно выдвигали предложение о переименовании города в Кунаев, поэтому поддержали главу государства.

Фото: Zakon.kz

Другие местные жители говорят, что привыкли называть свой родной город Капшагаем. По их мнению, лучше оставить прежнее название города. Как отметил один из капшайгайцев, он хочет называть город так же, как и в детстве.

Мы привыкли, что наш город называют Капшагай. Думаю, было бы лучше, если бы название осталось прежним. Но посмотрим, что скажут власти. Житель Капшагая Нурсултан





Фото: Zakon.kz

Кроме того, капшагайцы поддерживают то, что город станет областным центром. По их мнению, если Капшагай будет райцентром, то молодежи будет проще найти работу.

Фото: Zakon.kz

В советское время три области Казахстана были объединены: Алматинская и Талдыкорганская, Семей присоединили к Восточно-Казахстанской области, а Жезказган – к Караганде. В связи с большой территорией регионов средства, выделенные этим регионам, не доходили до нужного места и не использовались. Теперь, если добавятся еще три области, то бюджетом распоряжаться будет проще. Житель Капшагая Кайрат

Фото: Zakon.kz

Многие молодые люди – безработные. Большинство из них работают в Алматы. Теперь говорят, что в нашем городе будут вновь открыты учебные заведения и заводы. Мы рады услышать такие новости. Жительница Капшагая Шолпан Рустемова

Фото: Zakon.kz