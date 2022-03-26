Синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю марта

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, с 17 по 24 марта уменьшилась с 61% до 60%. РГП «Казгидромет»

Согласно недельному прогнозу, с 26 марта по 1 апреля циклон из районов Скандинавии и Южный циклон обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории страны: ожидаются осадки (дождь, снег), метель, порывистый ветер до 23-28 м/с, туман и гололед.

26 и 29 марта на юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области, 26-27, 29 марта на северо-востоке, юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области, 27 и 29 марта на юге и в горных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки (дождь и снег), в связи с чем в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока. РГП «Казгидромет»

В Восточно-Казахстанской области 28 и 30 марта ожидается сильный снег, 29 марта – сильные осадки (дождь, снег), 29 марта в Акмолинской области – сильные осадки, преимущественно в виде снега.

На юге в западной половине Западно-Казахстанской области 27, 28 и 30 марта ночью ожидается 3 тепла, основной фон дневных температур составит 2-7 тепла.

С 30 марта в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, с 31 марта в Павлодарской области дневные температуры будут достигать положительных значений - 2-5 тепла. РГП «Казгидромет»

На юге Карагандинской области 28-29 марта, 1 апреля ночью прогнозируется 3 тепла, днем в начале периода - 3 мороза-2 тепла, на юге области - 7 тепла, в середине периода - небольшое понижение до 0-5 мороза, на юго-востоке - 3 тепла, в конце периода - вновь повышение температуры до 0-5 тепла, на юге области - до 8-13 тепла.

В связи с этим, как отметили синоптики, в вышеуказанных регионах ожидается интенсивное снеготаяние и ослабление ледовых явлении на реках.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. РГП «Казгидромет»