Боррель: ЕС может отказаться от российского газа в течение двух лет

В интервью телеканалу Sky Arabia он отметил, что европейские государства стремятся разнообразить источники газа и снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его.

По словам Борреля, ЕС стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам. Также он отметил, что Европа столкнулась с беспрецедентной волной беженцев с Украины и на Россию надо «надавить со всей силой, чтобы она заплатила за все», однако, одновременно Боррель опасается появления российско-китайского союза, который может сложиться из-за давления Запада и санкций в отношении России.

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Россия - крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северному потоку» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, «Ямалу-Европе» и «Турецкому потоку» (через Черное море).